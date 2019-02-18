Аэропорт Анадыря частично возобновил работу после урагана

Аэропорт Анадыря, который в пятницу из-за циклона с ураганным ветром прервал работу, в понедельник утром частично возобновил прием и отправку самолетов, сообщает РИА Новости

В пятницу из-за ураганного ветра здесь были отложены на прибытие и вылет московские рейсы Utair и местный рейс в Эгвекинот. В понедельник утром немного распогодилось, и из аэропорта вылетел самолет рейсом Анадырь - Шмидт. В 13.05 по местному времени ожидается прибытие рейса 533 авиакомпании Utair из Внуково.

Вместе с тем в понедельник по метеоусловиям аэропорта Анадыря отменен рейс из Петропавловска-Камчатского. Информация о нем будет только утром 19 февраля.

Вылет рейса в Эгвекинот из Анадыря задерживается до 12.30 по местному времени, но уже по метеоусловиям и состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта Эгвекинота. Рейс в Марково также задержан на несколько часов из-за состояния взлетной полосы аэропорта прибытия.