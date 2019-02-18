Медики "скорой" заплатили компенсацию за черствость к пациенту

На Камчатке суд взыскал больше миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда со Скорой помощи, чьи врачи проявили невнимание к пожилому пациенту.

Распространенная ситуация - "скорая" приезжает по вызову, но врачи решают, что им здесь нечего делать, мол, ничего экстренного - закончилась в Петропавловске-Камчатском смертью человека.

Как рассказали в Камчатском краевом суде, в середине декабря 2016 года, приехав по вызову к пожилой больной, врач "скорой", осмотрев пациентку, выставил диагноз, оказал помощь и рекомендовал лечение у участкового терапевта.

Вроде бы доктор свой долг выполнил. Во всяком случае, так ему казалось. Однако женщине стало хуже, и через несколько часов ей вновь вызвали "скорую". На этот раз больную пришлось экстренно везти в больницу. Через две недели женщина умерла.

Ее дети подали иск в суд на врача, приехавшего вначале. По их мнению, из-за его черствости было потеряно драгоценное время.

В жизни подобные споры возникают очень часто: родные умерших обвиняют врачей в холодности и непрофессионализме даже в тех случаях, когда медицина бессильна. Людей можно понять, но доктора часто бывают не виноваты, у них нет в чемоданчике волшебного шприца с чудо-лекарством, спасающим от всего.

С другой стороны, врачи тоже нередко работают на автомате, не пытаясь напрячь все свои навыки там, где искусство действительно необходимо.

В данном случае представители станции Скорой помощи иск не признали, объяснив, что у пациентки имелось заболевание на протяжении нескольких лет и ей требовалось постоянное наблюдение со стороны участкового врача.

В пользу детей умершей пациентки взыскано по 700 тысяч рублей компенсации морального вреда

"Представитель ответчика полагал, что действия (бездействие) врачей скорой помощи не стоят в причинно-следственной связи со смертью пациентки", рассказывают в суде.

Кто прав, кто нет, в таких ситуациях должна показать экспертиза. Представитель страховой компании заявил в суде, что на этапе скорой медицинской помощи состояние больной было недооценено. К такому выводу пришли эксперты, изучив все обстоятельства.

"Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы установлено наличие причинно-следственной связи между бездействиями работников "скорой" и последствиями, повлекшими смерть больной", сообщают в Камчатском краевом суде.

Иными словами, доктор действительно потерял время, так как не отнесся серьезно к пациентке. Видимо, рассуждал примерно так: пожилые люди часто болеют и постоянно на что-то жалуются, ничего с этим не поделаешь. А с букетом хронических болезней, мол, пусть врачи из поликлиники разбираются. Но по сути профессионал проявил профессиональную невнимательность: человеку действительно было плохо, врач был обязан это разглядеть и принять все меры.

Экспертная комиссия установила, что "имевшаяся у пациентки клиника однозначно могла быть трактована и должна была быть трактована как острое течение болезни. На момент осмотра она имелась и должна была быть распознана врачом скорой помощи. Предотвратить смертельный исход больной было возможно, начав специализированную медицинскую помощь". Поэтому в пользу детей женщины взыскано со Скорой помощи по 700 тысяч рублей каждому в качестве компенсации морального вреда.