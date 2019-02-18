На Камчатке возродят традицию полуденного выстрела

В краевом центре Камчатского края возродят традицию полуденных выстрелов. Первый из них прозвучит в День защитника отечества. Заниматься этим будут военнослужащие соединения морской пехоты.

- В настоящее время завершена подготовка материальной части орудий, разработан церемониал, сформированы артиллерийские расчеты и проводятся ежедневные тренировки, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Одно из орудий - буксируемую гаубицу Д-30 - уже установили на площадке возле Морского собора в Петропавловске-Камчатском. Вскоре рядом с ней появится еще одна артиллерийская установка.

Сегодня в полдень моряки сделали первый пробный выстрел.

- Эти залпы – дань памяти героизму и мужеству защитников Петропавловска, дань памяти морякам, не вернувшимся домой. Территория Морского собора – это символическое место, которое как нельзя лучше подходит для возрождения этой традиции. Ровно через неделю полуденные залпы станут ежедневными. Предшествовать им будут отдание воинских почестей, подъем флагов и звучание гимна, - прокомментировал министр специальных программ и по делам казачества края Сергей Хабаров.

Справка "РГ"



Впервые полуденные выстрелы в Петропавловском порту стали раздаваться при Аркадии Васильевиче Голенищеве в 1827 году. Однако официально их стали производить при военном губернаторе Василие Завойко. Во время англо-французской интервенции 1854 года артиллерийский выстрел, по которому отсчитывалось точное местное время, производился с мыса Сигнального.

В 1954 году традицию пытались возродить. Некоторое время с территории базы эскадренных миноносцев в поселке Завойко стреляла 45-миллиметровая сигнальная пушка. Но по некоторым причинам полуденные сигналы пришлось прекратить. Возродить былое в крае пытались с 2012 года.

