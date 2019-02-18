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18.02.2019 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путину рассказали об интернете на Курилах

Текст: Кира Латухина
О подключении всех школ к высокоскоростному интернету и обеспечении качественной связью Курил шла речь на встрече президента России главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

"Начнем с результатов работы за прошлый год", - предложил Владимир Путин.

"В прошлом году компания начала реализацию новой пятилетней стратегии, предполагающей трансформацию в цифровую компанию, работающую в интересах и населения, и бизнеса, и государства", - рассказал Осеевский. "Поэтому от традиционных услуг телеком-операторов, таких как передача данных, хранение данных, переходим к предоставлению всего комплекса современных цифровых услуг, - сообщил он. - При этом по-прежнему сконцентрированы на развитии базовой инфраструктуры".

Фото: Константин Завражин/РГ
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В прошлом году за счет собственной инвестпрограммы было подключено свыше миллиона новых квартир, частных домов, чтобы люди сразу могли воспользоваться всеми современными благами. Продолжается программа подключения удаленных населенных пунктов. "В соответствии с вашим поручением в прошлом году проложили подводный кабель на Курильские острова, и уже сегодня жители трех островов - Итурупа, Кунашира и Шикотана - имеют возможность получать те же самые услуги, сервисы, как на Сахалине, и, что важно, по тем же самым тарифам, - рассказал Осеевский. - Сейчас активно работаем на этих островах, планируем завершить подключение и жилищной сферы, и социальных учреждений, и бизнеса в первом квартале. Это, конечно, очень важно для людей, находящихся так далеко от центра".

Завершена работа по подключению медицинских учреждений - их более 9 тысяч. "Активно развиваются телекоммуникационные, телемедицинские услуги, работают технологии дистанционного консультирования и многое-многое другое", - перечислил глава "Ростелекома". "Сейчас с правительством обсуждаем будущую программу подключения школ к высокоскоростному интернету", - сказал он.

"Сколько это будет стоить?" - уточнил президент. "40 тысяч школ мы готовы подключить за 40 миллиардов рублей с оплатой трафика до 2025 года", - последовал ответ.

"Что вы вообще считаете приоритетным на 2019-й, 2020-й, 2021 годы, в ближайшие три года?" - поинтересовался Владимир Путин. "По-прежнему мы считаем, что нужно завершить программу проникновения интернета, потому что это базовая среда, которая должна обеспечить развитие всех цифровых технологий для граждан, для бизнеса, для государства", - ответил Осеевский. "Есть современные решения по электронному контенту, мы их обсуждаем с министерством образования, но считаем, что все-таки приоритет - подключение школ. Очень важно дать возможность ребятам в удаленных поселках и получить доступ к современным решениям, и иметь возможность общаться с учителями", - добавил он.

Второе направление - развитие цифровых технологий в государстве, продолжил глава "Ростелекома" и привел пример: прокуратура. Предполагается установка более 50 тысяч современных рабочих мест в трех тысячах прокурорских отделений. "К 2021 году основной объем работы будет уже проводиться в цифровой форме: и хранение документов, и передача", - ожидает Осеевский.

Фото: Pixabay
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"Работаем по проектам кибербезопасности", - сообщил докладчик, отметив большой спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Центры кибербезопасности, где осуществляется и мониторинг ситуации, и очень быстрое реагирование на вызовы, работают круглосуточно.

"Что вы считаете важным в этой сфере, но не очень бизнес-привлекательным? - спросил Путин. - Где, в чем нужна была бы поддержка со стороны государства? По каким ключевым направлениям?". "Образование, - ответил собеседник. - Если говорить о кибербезопасности, мы видим большую потребность и для себя, и для страны в целом. В прошлом году даже провели всероссийскую олимпиаду, более 4 тысяч ребят приняли участие, победители поехали в "Сириус", будем проводить эту работу постоянно". "Конечно, с учетом того, что технологии меняются очень быстро, высшей школе сложно догонять нас, и, видимо, крупнейшие российские компании должны в значительной степени взять на себя функцию подготовки специалистов, - считает он. - Во многих случаях они уже на уровне второго, третьего курса имеют очень высокую квалификацию, им нужно приложить свои знания, свои возможности, и нужно, конечно, найти новые форматы, когда ребята уже в 18 лет могли бы совмещать: продолжать обучение в вузе, для того чтобы получить диплом бакалавра, и одновременно с этим уже работать".

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