В Приамурье годовалого ребенка избили до состояния комы

В реанимацию больницы города Белогорска в тяжелом состоянии доставлен годовалый малыш. У мальчика множественные травмы и переломы, в том числе перелом основания черепа. Он находится в коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ.

"У ребенка многочисленные телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении малолетнего)", - говорится в официальном сообщении СК РФ по Амурской области.

Следователи совместно с работниками уголовного розыска задержали подозреваемого в этом тяжком преступлении. Им оказался молодой человек 2001 года рождения. Он дал признательные показания, подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу.

Задержанный объяснил свои действия "плохим поведением" маленького мальчика.