В Приморье потушены все лесные пожары

Семь лесных пожаров потушены в Приморском крае за минувшие выходные дни, сообщается на сайте региональной администрации.

По данным на понедельник, действующих пожаров в крае нет.

Три из семи потушенных пожаров полыхали в Ханкайском районе на территории Ильинского и Комиссаровского участковых лесничеств и по одному - в Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Шкотовском и Надеждинском районах.

На их тушении в выходные дни работали 68 сотрудников Приморской авиабазы и Приморского лесничества, а также 14 единиц техники.

Всего с начала года на землях лесного фонда края зарегистрировано 60 лесных пожаров. Их причиной стала бесснежная зима. Пожароопасный сезон уже объявлен в 20 муниципалитетах Приморья, а с 15 марта он будет объявлен еще в десяти муниципалитетах.