Замглавы Сибирского отделения РАН отправили под арест

Заместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь по решению Фрунзенского районного суда Владивостока арестован на два месяца и помещен в СИЗО. В столицу Приморья его этапировали из Новосибирска. Именно там он был задержан сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.

Обвинения предъявлены по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ "Присвоение или растрата", а также по части 4 статьи 33 УК РФ "Виды соучастников преступления". Статьи предусматривают подстрекательство к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы.

Эксперты в Приморье считают, что речь идет о работе Благодыря в "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК) десять лет тому назад. В 2009 году он совмещал должность гендиректора "РАО ЭС Востока" и гендиректора "ДЭК". Ивана Благодыря на этом посту сменил депутат Законодательного собрания края и исполнительный директор ПАО "ДЭК" Виктор Милуш, который арестован по решению суда 1 ноября 2018 года и обвиняется по статье 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере"). Известно, что Милуш и Благодырь проходят по одному делу, но по разным статьям.

Ивана Благодыря помнят в четырех регионах Дальнего Востока. Помимо Приморья он чуть больше года - с июня 2012 по октябрь 2013-го - был замминистра РФ по развитию Дальнего Востока в Хабаровске. Затем четыре месяца он был и.о. министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области. После почти два года занимал пост первого зама председателя правительства Еврейской автономной области.