Обвиняемого в убийстве нижегородского журналиста признали вменяемым

Обвиняемого в убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород" признали вменяемым. Сам 29-летний мужчина свою вину полностью признал, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По словам подозреваемого, с погибшим он познакомился около 10 лет назад. Тогда оба они увлекались видеосъемками. Затем их жизненные пути разминулись.

Следователи считают, что нижегородец ударил приятеля камнем по голове "без весомого повода", после чего скрылся с места преступления. От полученных травм журналист скончался.

Напомним, тело нижегородского журналиста нашли утром 22 июля 2018 года недалеко от канатной дороги. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России (Убийство). Сейчас оно направлено в суд.