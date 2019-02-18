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18.02.2019 20:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сертификат на творчество

В Башкирии школьники смогут заниматься в кружках бесплатно за счет бюджетных средств
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
С нового учебного года в Башкирии внедрят электронные сертификаты на дополнительное образование. В министерстве образования региона считают, что это новшество позволит увеличить количество школьников, посещающих кружки и секции.

Согласно официальной статистике, сегодня 78,5 процента учеников школ ходят на различные дополнительные занятия. Реальные ли это цифры или нет, можно будет сказать после того, как заработает новая электронная система, которая сможет отследить, сколько детей и в каких направлениях развиваются.

Родители, зарегистрировавшись в программе, смогут в онлайн-режиме оформить на своего ребенка именной электронный документ, на котором числится определенная сумма денег. Этот сертификат можно направить только на оплату дополнительных занятий для ребенка - шахматы, бассейн, кружки и так далее.

Фото: Тагир Раджавов
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- Будет достаточно родителям отметить в системе, куда будет ходить их сын или дочь (и не важно, бюджетная организация или коммерческая), и туда из бюджета региона направят оплату за занятия. Если ребенок решит бросить кружок, оплата тут же приостановится. И оставшуюся сумму можно потратить на другие занятия, - рассказал исполняющий обязанности министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

По его словам, внедрение электронных сертификатов поможет создать среди организаций дополнительного образования здоровую конкуренцию, а значит, и повысить качество преподавания.

Также новшество скажется на зарплате педагогов за счет роста числа обучающихся. А главное - у всех детей вне зависимости от дохода их родителей теперь появится возможность посещать различные кружки, в том числе и коммерческие. Ребята смогут выбрать те направления, которые им действительно интересны, и развивать свои таланты.

У всех детей вне зависимости от дохода их родителей теперь появится возможность посещать различные кружки, в том числе и коммерческие

Важное замечание: для участия в этом проекте образовательная организация должна быть лицензированной. Кроме того, деньги с сертификата родители обналичить не смогут: средства напрямую направляются из казны региона в образовательную организацию.

Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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