В Чувашии собаки насмерть загрызли женщину

В Чувашии две собаки, оказавшиеся без присмотра, напали на людей. От укусов погибла 76-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 февраля около 8 утра в деревне Первые Вурманкасы Цивильского района. Две овчарки, кавказская и среднеазиатская, набросились на троих сельчан. Пожилая женщина скончалась от их укусов на месте происшествия. Еще двое мужчин, 60 и 70 лет, получили различные раны. Им оказана медицинская помощь.

Региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи опрашивают пострадавших и свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы. Как уточнили представители правоохранительных органов, собаки обезврежены.