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18.02.2019 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области охотник застрели мужчину, приняв его за кабана

Текст: Яна Шамаева

Житель Кировской области во время охоты застрелил 52-летнего мужчину. Происшествие случилось в лесу около деревни Коковка Советского района, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Фото: REUTERS
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Охотник увидел силуэт и выстрелил по нему, думая, что это кабан. Пуля попала в другого мужчину, который в это время тоже охотился в лесу. От полученного ранения он скончался.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности).

Силовики уже осмотрели место трагедии, сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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