В Кировской области охотник застрели мужчину, приняв его за кабана

Житель Кировской области во время охоты застрелил 52-летнего мужчину. Происшествие случилось в лесу около деревни Коковка Советского района, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Охотник увидел силуэт и выстрелил по нему, думая, что это кабан. Пуля попала в другого мужчину, который в это время тоже охотился в лесу. От полученного ранения он скончался.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности).

Силовики уже осмотрели место трагедии, сейчас устанавливаются все обстоятельства.