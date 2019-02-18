Новости

В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназию 10:37
На Урале МВД проверит информацию о насилии над женщиной-инвалидом 10:37
Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году 10:37
Москвичи смогут оплатить госуслуги без комиссии 10:36
Цена на нефть марки Brent начала неделю с роста 10:33
На Камчатке возродят традицию полуденного выстрела 10:31
Названы самые выгодные для покупки в России автомобили 10:30
В рейтинге самых популярных авто Москвы сменился лидер 10:22
МРК "Орехово-Зуево" на учениях в Черном море применит ракеты "Калибр" 10:15
Центральный павильон проката в Парке Горького превратят в дом-камень 10:15
В Ингушетии при взрыве газа пострадали пятеро детей и женщина 10:06
Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО 10:06
Глава МЭР дал россиянам совет по хранению сбережений 09:35
В Дагестане произошло ДТП с пятью пострадавшими 09:34
Ушел из жизни народный артист России Загир Валитов 09:30
На Алтае товарный поезд врезался в пожарный автомобиль 09:19
В Екатеринбурге ребенок получил травму головы в батутном парке 09:18
В Париже прошел праздник русской книги 09:17
На Урале трое детей погибли от угарного газа 09:10
Фетисов: Хоккейный матч на Северном полюсе перенесли на 2020 год 09:06
В Новосибирске вратарь умер во время хоккейного матча 09:00
В Приамурье годовалого ребенка избили до состояния комы 08:48
Сбой поставок газа с "Сахалина-1" зафиксирован дважды за сутки 08:27
В Приморье потушены все лесные пожары 08:18
Москвичей предупредили о заморозках 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
18.02.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназию

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Сегодня в одно из образовательных учреждений города Перми на электронную почту поступила информация о минировании. В срочном порядке была проведена эвакуация учащихся и педагогов гимназии.

В Петербурге эвакуировали посетителей нескольких торговых комплексов

Как пояснили в региональном министерстве территориальной безопасности, в настоящее время правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводятся проверочные мероприятия, уточняются личности, отправившие сообщение.

В ходе осмотра помещений образовательного учреждения взрывных устройств выявлено не было.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Атака телефонных террористов на Россию
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО
Трамп признался, что верит Владимиру Путину
В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей
Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике
СМИ: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение