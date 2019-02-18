В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали гимназию

Сегодня в одно из образовательных учреждений города Перми на электронную почту поступила информация о минировании. В срочном порядке была проведена эвакуация учащихся и педагогов гимназии.

Как пояснили в региональном министерстве территориальной безопасности, в настоящее время правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводятся проверочные мероприятия, уточняются личности, отправившие сообщение.

В ходе осмотра помещений образовательного учреждения взрывных устройств выявлено не было.