В Прикамье третьеклассница пошла пешком в свою деревню

В Пермском крае девятилетняя девочка после окончания занятий не поехала на школьном автобусе, а отправилась домой пешком по оживленной автостраде. Идти ей предстояло девять километров, но, к счастью, девочку заметил патруль ГАИ.

Ученикам приходится выбирать: дополнительное занятие в школе или бежать на автобус. Он ждать не будет. Фото: Тагир Раджавов

Лейтенанты ГИБДД Сергей Трубинов и Юрий Сайфулин заметили идущую по обочине девочку. Она шла из райцентра Карагай в сторону деревни Иваньково и плакала.

Патрульные спросили у нее, что произошло. Девочка успокоилась и сказала, что ее зовут Аня. Она задержалась после уроков и опоздала на школьный автобус. Домой пошла пешком. На патрульной машине ее привезли в Иваньково, где мама уже начала волноваться.

После сообщения полиции об инциденте, началось разбирательство. Почему маленькая школьница вечером оказалась одна на трассе?

В Минобразования и науки Пермского края сообщили, что у этой семьи есть квартира в Карагае. Аня сказала классному руководителю, что пойдет именно туда. Такое случалось и раньше, поэтому педагог отпустила девочку.

Однако Аня потеряла ключи и не попала в квартиру. Вот ей и пришлось идти в деревню, а вернуться в школу она не догадалась. После этого случая классных руководителей обязали отпускать школьников только с письменного разрешения родителей.

Классных руководителей обязали отпускать школьников только с письменного разрешения родителей

Ведь подобное случается не редко. Так, осенью пермячка Татьяна Татаринова увидела девочку, голосующую на трассе возле села Григорьевское в Нытвенском районе. С ученицей пятого класса был младший брат-третьеклассник. Татьяна посадила их в машину. Девочка рассказала, что им неудобно ездить на школьном автобусе. Утром он приезжает слишком рано, а привозит домой очень поздно. Поэтому они с братиком добираются в школу сами, голосуя на трассе.

- А ты маньяков не боишься? - спрашивает Татаринова девочку. А та отвечает: "Мама наказала звонить, как только в машину сяду". До села дети не доехали, а попросили высадить их около леса. Сказали, что так до школы быстрее дойдут, напрямик.

Комментарий

Михаил Хромов, специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области:

- В каждой школе должен быть назначен ответственный за безопасность при перевозке детей. В паспорте школьного автобуса указана информация обо всех детях, которых необходимо подвозить, и расписано, в какое время. На карте маршрута отображены места посадки и высадки пассажиров. Перед отправкой сопровождающий и водитель обязаны убедиться, что все дети из списка присутствуют. При отсутствии одного и более детей сопровождающий должен выяснить причину этого. Ответственность за то, что ребенка "забыли", несет сопровождающий и директор школы.

Подготовила Наталья Саванкова.

Тем временем

В Свердловской области родители из поселка Сарга испугались, что их дети провалят ЕГЭ. Ученикам приходится выбирать: оставаться на факультатив по подготовке к экзамену или бежать на автобус. В Сарге учат только до 9-го класса. Старшеклассники ездят за 20 километров в райцентр Шаля. Автобус уходит в 7 утра, а обратно в поселок привозит школьников в четыре часа дня. Если не сесть на него, вернуться проблематично: рейсовые автобусы сюда не ходят.

В школе проблему признали только после обращения родителей и нашли решение. Факультативные занятия по подготовке к ЕГЭ поставили вместо первых уроков. А изменить график движения автобуса оказалось невозможно, поскольку он отвозит учеников и в другие деревни.

В Иркутской области был случай, когда трое 13-летних мальчишек решили не дожидаться школьного автобуса и пошли пешком. Они провели ночь в лесу. Благодаря поискам удалось спасти двоих, а третий подросток погиб от переохлаждения. Директор школы наказания избежала, попав под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Детям из коттеджного барнаульского микрорайона "Сибирская долина" приходится добираться в школу пешком по обочине федеральной трассы. Их родители несколько лет безуспешно добиваются выделения школьного автобуса. Однако, по мнению чиновников, предлагаемый ими маршрут "не соответствует требованиям безопасности дорожного движения".

Подготовили Екатерина Дементьева, Светлана Добрынина, Сергей Зюзин.