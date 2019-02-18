Полуметровые сугробы вкупе с наледью для некоторых крыш оказались фатальными. Сначала обрушилась кровля в одном из сызранских домов дореволюционной постройки, в котором было три квартиры. Жильцов поселили в пункте временного размещения, им предложат квартиры в маневренном фонде. Потом "поехала" крыша многоквартирного двухэтажного дома в Самаре, в историческом центре города. Из здания спасатели эвакуировали 12 человек, к счастью, никто не пострадал. Всего в доме были зарегистрированы 26 человек.

В городе-спутнике Самары Новокуйбышевске крыша одного из многоквартирных домов упала на потолок, который уцелел, и только поэтому никто из жильцов не пострадал. Рушатся крыши и частных строений. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по факту смерти женщины, на которую упала кровля собственной веранды. А 14-летний сын погибшей получил серьезные травмы ног.

Кроме того, в этом году в Самаре "эпидемия" протекающих крыш. Жители оборвали телефоны районных администраций и мэрии Самары с жалобами на дождь с потолка. И часто причина этого в том, что коммунальщики во время неаккуратной чистки снега раскурочили кровли.

По поводу проблемы дырявых и сползающих крыш в мэрии Самары собрали экстренное совещание. Чиновники пеняют на "нестабильные метеоусловия": вечером идет обильный снег, а днем при активном солнце и плюсовой температуре он начинает таять. Коммунальщики из управляющих компаний не успевают вовремя очистить кровли домов. В то же время, по всей видимости, они и не очень стараются. По данным городской административно-технической инспекции по благоустройству, из 516 бригад по расчистке кровель ежедневно на работу выходит не более 140. В свою очередь, мэр Самары Елена Лапушкина отметила, что заявки от жителей в большинстве случаев отрабатываются крайне медленно и неэффективно, зачастую просто сбиваются сосульки, комплексная расчистка крыш не проводится.

Чиновники пеняют на "нестабильные метеоусловия": вечером идет обильный снег, а днем при активном солнце и плюсовой температуре он начинает таять

Вообще эта зима стала проверкой на прочность не только для самарских крыш, но и на профессионализм для коммунальщиков. В городе произошел вопиющий случай: при расчистке кровли и одного из домов рабочие скинули глыбу льда на женщину с ребенком. Обоих пострадавших госпитализировали.

Тем временем

С начала снегопадов воронежские коммунальщики стали часто бывать на крышах домов. В начале февраля был сформирован "черный список" мест, где скопившаяся наледь угрожает рухнуть на прохожих. По нему УК "точечно" сбили сосульки с 248 многоквартирных домов и 32 социальных объектов. Правда, усердие коммунальщиков породило новую проблему. Сразу в нескольких районах города шуровавшие на высоте рабочие повредили кровли домов. А поскольку борьба с сосульками совпала с оттепелью - дневная температура в столице Черноземья уверенно держится выше ноля, - все, что не сбили УК, растаяло и потекло в квартиры верхних этажей. Борьба с одной бедой породила другую.

На эту тему мэрия говорит не столь охотно, отправляя за комментариями в УК, в чьем ведении находится уход за кровлями. А те отвечают так: нам была поставлена задача сбить сосульки - мы это и делаем. Дырами в крышах займемся, когда позволят погодные условия - то есть в мае - июне. Но на вопрос, кто будет оплачивать эту работу и возмещать ущерб жителям залитых квартир, коммунальщики затруднились ответить.

Подготовил Антон Валагин (Воронеж).