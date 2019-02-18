В Уфе двое детей пострадали из-за упавшего с балкона снега

Два школьника пострадали в Калининском районе Уфы в результате падения снежных масс с домов. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, 17 февраля в Уфе зафиксировали 18 случаев схода снега и наледи. Все они произошли из-за резкого потепления и снегопадов. В трех случаях пострадали автомобили, а в двух - дети.

Так в Калининском районе снег с оконного отлива балкона на девятом этаже упал на голову восьмилетнего мальчика. В том же районе поздно вечером снег упал на голову четверокласснице. Обоим детям оказали медпомощь и отпустили домой.

Сотрудники управления гражданской защиты вместе с полицейскими осмотрели место происшествия и отметили, что с крыш домов снег был очищен. Поэтому, вероятнее всего, дети пострадали из-за неочищенных козырьков балконов и оконных отливов.