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18.02.2019,  
14:59
Текст:  Майя Бирюкова

ВКС РФ получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет поставлен на вооружение Воздушно-космических сил России уже в этом году. В ближайшей перспективе Минобороны РФ планирует получить 15 таких машин.

Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org
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Об этом заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, пишет РИА Новости. Два контракта на изготовление и поставку серийных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиакомплексов МиГ-35 были подписаны Минобороны РФ и компанией "Сухой" в ходе форума "Армия-2018".

Напомним, второй подобный самолет планируется передать ВКС России в 2020 году.

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