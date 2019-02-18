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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Прикамья сообщили о возможном падении ступени ракеты "Союз-2"

Текст: Алексей Трапезников
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Власти Пермского края предупредили жителей о возможном падении на территорию региона отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", старт которой пройдет 21 февраля с космодрома Байконур.

Фото: РИА Новости
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Как уточнили в пресс-службе администрации Красновишерского муниципального района, в зону возможного падения частей космического аппарата входят горный хребет Кваркуш и Кутимское участковое лесничество.

Старт ракеты планируется 21 февраля в 19.47 по московскому времени с космодрома Байконур. На этот период администрация муниципального района просит воздержаться жителей и гостей региона от посещения указанных районов.

Резервная дата запуска - 22 февраля в 21.47 по местному времени.

Общество Космос Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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