Власти Прикамья сообщили о возможном падении ступени ракеты "Союз-2"

Власти Пермского края предупредили жителей о возможном падении на территорию региона отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", старт которой пройдет 21 февраля с космодрома Байконур.

Как уточнили в пресс-службе администрации Красновишерского муниципального района, в зону возможного падения частей космического аппарата входят горный хребет Кваркуш и Кутимское участковое лесничество.

Старт ракеты планируется 21 февраля в 19.47 по московскому времени с космодрома Байконур. На этот период администрация муниципального района просит воздержаться жителей и гостей региона от посещения указанных районов.

Резервная дата запуска - 22 февраля в 21.47 по местному времени.