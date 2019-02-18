Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила жалобу дачницы, которой велели быстро и за свой счет снести эту самую дачу из-за близости подземной газовой трубы. С подобными проблемами в последние годы столкнулись многие граждане, которые годами спокойно работали на своих приусадебных участках, а потом вдруг оказались в точно такой же ситуации.

Верховный суд на примере дачницы разъяснил, что закон обратной силы не имеет, если в нем специально это не оговорено. Фото: РИА Новости

Ценность этого решения Верховного суда в том, что он подробно разъяснил, в первую очередь своим коллегам, нормы права, которые должны применяться, если частные постройки оказываются в опасной близости к газовым коммуникациям.

Наша история началась в Нижегородской области. Там в суд обратилось некое общество с ограниченной ответственностью. В его иске, ответчицей по которому значилась местная жительница, содержалось требование к гражданке-ответчице снести за свой счет свой же садовый домик вместе с хозяйственной постройкой, которые расположены на ее дачном участке в садоводческом товариществе.

В обоснование иска коммерсанты заявили, что дом с сараем стоят "в зоне минимально допустимых расстояний от газопровода-отвода к газораспределительной станции на расстоянии 104,6 метра от оси газопровода-отвода". Сразу оговоримся, допустимое расстояние - 150 метров.

Дачница с требованием о сносе не согласилась. Но Павловский городской суд Нижегородской области встал на сторону коммерсантов и удовлетворил их иск. Спустя три месяца судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда подтвердила, что считает решение коллег правильным.

Ответчица добилась того, чтобы ее дело изучил Верховный суд РФ. Добиваться пришлось с трудом, так как был пропущен процессуальный срок для подачи кассационной жалобы. Но в итоге все прошло нормально, и определением заместителя председателя Верховного суда срок был восстановлен.

Изучив материалы дела, обсудив все приведенные доводы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ заявила, что жалоба дачницы "подлежит удовлетворению" потому, что самые грамотные судьи страны увидели в деле "существенные нарушения норм права". Причем такие нарушения допустили и городской, и областной суды.

Вот что увидел в этом споре Верховный суд РФ. Ответчица владеет участком в шесть соток на территории старого садового товарищества. Земля у нее - сельскохозяйственного назначения и предназначена как раз для ведения садоводства и огородничества. На участке расположены небольшой домик и хозяйственная постройка, проще говоря, сарай. Эти постройки возведены на расстоянии 105 метров от оси газопровода-отвода.

Этот газопровод-отвод, если верить документам, лежащим в деле, был введен в эксплуатацию в 1973 году и ведет он к газораспределительной станции. В 2014 году по договору аренды наш истец - общество с ограниченной ответственностью - получил во временное пользование трубу и является по документам газоэксплуатирующей организацией этого объекта.

Местный городской суд, когда рассматривал этот иск, решил, что садовый домик и сарай - самовольные постройки и они должны быть снесены за счет их хозяйки, поскольку стоят на расстоянии 105 метров от оси газопровода, а по нормам должны стоять в 150 метрах.

Когда Верховный суд разбирался с этим спором, он начал с Конституции и напомнил про 18-ю статью. В ней сказано, что права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. К таким правам относится и охраняемое законом право частной собственности (статья 35 Конституции РФ).

Подзаконные нормативные акты такую меру ответственности, как снос дома, устанавливать не могут

В 55-й статье Основного Закона говорится, что права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но лишь в той мере, в которой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Далее Верховный суд процитировал Гражданский кодекс (статья 4). Там сказаны важные вещи, имеющие непосредственное отношение к нашей ситуации. В 4-й статье ГК говорится следующее: акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после их введения в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в тех случаях, когда это прямо сказано в этом законе. К отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, закон применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулирует 422-я статья Гражданского кодекса.

В нашем случае дом и сарай дачницы были построены в 1991 году. А местный суд, рассматривая иск бизнесменов о сносе построек, привел 222-ю статью Гражданского кодекса и Закон "О газоснабжении в Российской Федерации" от 31 марта 1999 года. Местный суд не принял во внимание, что эти нормы не действовали на момент, когда женщина строила дом и сарай. А в приведенных городским судом нормах нет ни одного слова, что они имеют обратную силу.

Другого закона, предусматривающего возможность сноса строений, принадлежащих гражданину на правах собственности, местные суды не указали. А подзаконные нормативные акты такую меру ответственности, как снос частной собственности, устанавливать не могут.

И еще важный момент, о котором сказал Верховный суд. Местные нижегородские суды сослались на то, что истцы неоднократно уведомляли органы местного самоуправления Павловского района и автобусный завод о необходимости соблюдения минимально допустимых расстояний до газопровода.

Но почему-то свои требования ООО предъявило не к юридическим лицам, которых предупреждало, а к собственнику построек. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, местный суд должен был поставить на обсуждение вопрос - знала или должна была знать ответчица об ограничениях, которые существуют в отношении ее участка. Это называется процессуальными требованиями, и они судом не выполнены. Вышестоящий областной суд должен был устранить нарушения, которые сделал городской суд, но этого не случилось. Поэтому дело о сносе дома и сарая придется пересматривать, решил Верховный суд.