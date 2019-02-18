На Алтае товарный поезд врезался в пожарный автомобиль

На железной дороге в Алтайском крае товарный поезд столкнулся с пожарной цистерной.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде в Благовещенском районе, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, пожарный автомобиль возвращался с тушения пожара в селе Леньки и сломался на железнодорожных путях. Водитель включил фонари и подавал сигналы, однако избежать столкновения не удалось. Пострадавших нет.

Отмечается, что ДТП не повлияло на движение пассажирского транспорта.