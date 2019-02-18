Новосибирский инкассатор ограбил сам себя на 180 тысяч рублей

Полицейские в Новосибирске расследуют уголовное дело в отношении инкассатора, которого якобы ограбили на 180 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ходе расследования выяснилось, что нехитрую схему с кражей денег придумал сам "потерпевший".

Сообщение о крупном ограблении поступило вечером 14 февраля. Жертва преступления, 28-летний инкассатор одного из банков, рассказал полицейским, что в 22.24 на него напал злоумышленник с газовым баллончиком и отнял сумку с деньгами. Это произошло на улице Петропавловской, на тот момент в ней находилось около 180 тысяч рублей, принадлежащих одной из коммерческих фирм.

В полиции возбудили дело о грабеже и начали тщательное расследование. Впрочем, оперативники сразу заподозрили неладное и довольно быстро выяснили, что нападение было сымитированным. Оказалось, что грабителем, распылившим газ в лицо инкассатору, был его 30-летний подельник. Мужчины планировали разделить украденные деньги.

Похищенные средства нашлись при обыске квартир мнимой жертвы грабежа и самого нападавшего. Оба сразу же сознались в сговоре. Уже на следующий день после нападения статья была изменена с грабежа на кражу, совершенную группой лиц. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления.