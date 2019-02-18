Россияне увидят Суперлуние года

В ночь на 19 февраля при ясной погоде россияне смогут увидеть самую большую Луну 2019 года.

- В этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 по московскому времени Луна подойдет к нашей планете на 356761 километров, а в 18:54 произойдет полнолуние, - сообщает официальный сайт Московского планетария. - Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов!

Суперлуние - это астрономическое явление, при котором Луна визуально "увеличивается" в размерах. В этот момент она выглядит максимально яркой, круглой и большой.

По словам астрономов, к полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. До восхода Солнца она будет сиять в созвездии Лев. Во многих крупных городах понаблюдать за "большой" Луной можно будет в телескопы - на смотровых площадках местных планетариев. Впрочем, увидеть приближающийся спутник Земли можно будет и невооруженным глазом.

А вот жители некоторых регионов Сибири могут полюбоваться Суперлунием только через сутки.

- Луна будет находиться максимально близко к Томску в ночь с 19 на 20 февраля, в 01:30, - сообщает астроном томского планетария Евгений Парфенов.