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18.02.2019 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Россияне увидят Суперлуние года

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

В ночь на 19 февраля при ясной погоде россияне смогут увидеть самую большую Луну 2019 года.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Россия отправит на Луну технику для добычи полезных ископаемых

- В этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 по московскому времени Луна подойдет к нашей планете на 356761 километров, а в 18:54 произойдет полнолуние, - сообщает официальный сайт Московского планетария. - Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов!

Суперлуние - это астрономическое явление, при котором Луна визуально "увеличивается" в размерах. В этот момент она выглядит максимально яркой, круглой и большой.

По словам астрономов, к полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. До восхода Солнца она будет сиять в созвездии Лев. Во многих крупных городах понаблюдать за "большой" Луной можно будет в телескопы - на смотровых площадках местных планетариев. Впрочем, увидеть приближающийся спутник Земли можно будет и невооруженным глазом.

А вот жители некоторых регионов Сибири могут полюбоваться Суперлунием только через сутки.

- Луна будет находиться максимально близко к Томску в ночь с 19 на 20 февраля, в 01:30, - сообщает астроном томского планетария Евгений Парфенов.

Общество Космос Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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