В Ингушетии при взрыве газа пострадал человек

В сельском поселении Кантышево Ингушетии в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Информации о происшествии на пульт дежурного ведомства поступила в начале десятого утра. На место выехала спасательная бригада, состоящая из пяти человек и двух единиц техники.

Выяснилось, что в частном домовладении произошел хлопок газо-воздушной смеси. Разрушений не последовало, но пострадал один человек, который доставлен в республиканскую клиническую больницу.

Сейчас специалисты выясняют причины случившегося. Это уже второй случай взрыва бытового газа в республике за сегодняшнее утро. Ранее ЧП произошло в Назрани, в результате которого сильно пострадали женщина и девочка, еще четыре ребенка были доставлены в поликлинику для оказания им медицинской помощи.