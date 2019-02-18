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18.02.2019 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии при взрыве газа пострадал человек

Текст: Алена Ларина

В сельском поселении Кантышево Ингушетии в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Информации о происшествии на пульт дежурного ведомства поступила в начале десятого утра. На место выехала спасательная бригада, состоящая из пяти человек и двух единиц техники.

Выяснилось, что в частном домовладении произошел хлопок газо-воздушной смеси. Разрушений не последовало, но пострадал один человек, который доставлен в республиканскую клиническую больницу.

Сейчас специалисты выясняют причины случившегося. Это уже второй случай взрыва бытового газа в республике за сегодняшнее утро. Ранее ЧП произошло в Назрани, в результате которого сильно пострадали женщина и девочка, еще четыре ребенка были доставлены в поликлинику для оказания им медицинской помощи. 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Взрывы газа в домах
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