Greenpeace России просит поддержки у Генпрокуратуры и Совбеза

В больших и малых городах России с общим населением около 30 миллионов человек вдруг стало легче дышать. Нам бы возрадоваться этому факту, а экологи бьют тревогу и призывают разобраться в ситуации Генеральную прокуратуру и Совет безопасности.

В распоряжении "Российской газеты" оказались документы, из которых следует: воздух в этих городах чище не стал, скорее, наоборот. А "позеленевшая" в отчетах статистика объясняется решением регулятора (прежде СЭС, теперь - Роспотребнадзор) резко увеличить установленные прежде ПДК - предельно допустимые концентрации - по основным загрязнителям. Чтобы не быть голословным, поясню ситуацию на примере метилмеркаптана.

Это вещество по своему характерному запаху было знакомо прежде, главным образом, жителям городов, где обосновались заводы и комбинаты целлюлозно-бумажной промышленности. В аэропорту Архангельска, едва выйдя из самолета на трап, всяк туда прибывающий мог ощутить это амбрэ (как от гнилой капусты и тухлых яиц одновременно) даже при легком ветре со стороны Соломбальского ЦБК.

Теперь подобное зловоние, только в возросших концентрациях, пришло в города, где целлюлозу не варят, бумагу не делают, но имеют в соседях свалку или, выражаясь по-современному, полигон бытовых отходов. Как заявляют эксперты российского Greenpeace, установленная сейчас для метилмеркаптана ПДК превышает порог восприятия человеком запаха этого вещества в 1,5-3 раза! Зловония и сопутствующие им вредные для здоровья вещества (диоксины, формальдегид и прочее) вызывают социальную напряженность и протестные акции (как это было в Волоколамске) на примыкающих к свалкам территориях. А надзорные органы говорят: нормы не превышены.

Как и почему это стало возможно?

Привлеченные к работе аналитики выяснили: только за последние десять лет среднесуточную ПДК по метилмеркаптану "ослабили" в 60 раз. А с 1999-го по 2017-й годы уполномоченные федеральные ведомства (сначала СЭС, затем Роспотребнадзор) снизили требования по этому показателю в 660 (!) раз. Получился экологический "прогресс наоборот": если природопользователей не удается ввести в действующие рамки законодательства и нормативы природопользования, то можно ослабить нормы и поменять правила.

В законности таких решений экологи усомнились и направили письмо Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить и дать правовую оценку действиям регулятора, так как обосновывающих материалов Роспотребнадзор не предоставил и предоставлять отказывается.

А речь между тем не только о метилмеркаптане. Втихомолку, без должного научного обоснования и широких общественных слушаний увеличены ПДК и по другим загрязняющим атмосферный воздух веществам - например, формальдегида и диоксида азота. Что в результате получилось, вы уже знаете. До изменения ПДК формальдегида примерно 50 миллионов россиян проживали в городах, где этот норматив был превышен. А теперь, по новому ПДК, за пределом нормы осталось только 20 миллионов. Какой сразу "прогресс" - поменяли контрольные цифры, и сразу 30 миллионов россиян вместе с городами, где живут и работают, переместились в благоприятную графу статистического отчета.

А это уже попахивает очковтирательством, если не сказать больше. Поэтому вслед за письмом Генеральному прокурору экологи подготовили обращение на имя секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в Минздрав, Госдуму и Совет Федерации.

"Ситуация с изменением значений ПДК ставит под сомнение возможность предусмотренного национальным проектом "Экология" существенного сокращения загрязненности атмосферного воздуха в российских промышленных центрах, - говорится в тексте обращения. - Под угрозой оказывается и достижение целевых показателей национального проекта "Здоровье" по снижению смертности населения, в том числе от новообразований. Ослабление требований по содержанию в воздухе загрязняющих веществ I-II класса опасности не способствует снижению химической нагрузки на здоровье населения. Такие вещества, как фенол, формальдегид, метилмеркаптан не только обладают специфическим резким запахом, но и являются ядами, постоянное вдыхание которых увеличивает интоксикацию организма, способствующую снижению иммунитета. Например, статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ за последние 20 лет показала рост числа заболевших в несколько раз".

Здоровье людей и защита природы - приоритеты безусловные. Но у проблемы, поднятой активистами-экологами на государственный уровень, есть и составляющая сугубо экономическая. При всякой корректировке ПДК в сторону повышения недобросовестным природопользователям становится вольготно жить: платежи за выбросы и сбросы резко сокращаются, на новые фильтры и современные очистные сооружения тратиться не надо. В итоге экологические платежи в бюджет не поступают, новые, природосберегающие технологии не внедряются, а выбросы загрязняющих веществ не сокращаются, а даже растут…

Что предлагают экологи в сложившейся ситуации?

Как первый шаг - провести оценку действующих в настоящее время значений ПДК канцерогенных веществ, обратив особое внимание на формальдегид, и их изменения. Затребовать и проанализировать документы, которые использованы Роспотребнадзором, а прежде СЭС для пересмотра ПДК в сторону увеличения. Провести корректировку ПДК во всех случаях, когда будет выявлено превышение принятых в Российской Федерации допустимых уровней риска.

А впредь, при установлении гигиенических нормативов или их изменении привлекать для подготовки и обоснования подобных решений специалистов Минздрава России, Минприроды и других ведомств, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан и защиты окружающей среды.

P.S. "Российская газета" берет эту важную тему на контроль и о развитии ситуации обязательно сообщит.