Карельские ученые открыли поселение эпохи раннего металла

Сотрудники сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН будут исследовать древние памятники, обнаруженные на побережье Белого моря в районе деревни Усть-Кереть Лоухского района. На эти работы они получили грант Российского фонда фундаментальных исследований.

В районе карельской деревни археологи обнаружили поселение, которому, предположительно, около пяти тысяч лет и оно относится к эпохе раннего металла. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Карельском научном центре РАН, работать ученые будут три года и начнут уже в апреле нынешнего. Руководитель проекта - известный археолог, сотрудник института Надежда Лобанова. Вместе с ней будут трудиться молодые специалисты.

А изучать археологи будут материальную культуру обитателей прибрежной зоны Белого моря, особенности окружающей природной среды того времени - климат, ландшафт, растительности, определять уровни и возраст террас Белого моря.

Как пояснили ученые, на этой территории еще много необследованных участков, перспективных для обитания человека. Работа будет нелегкой. Чтобы получить данные о палеогеографии, геологам надо будет пробурить донные отложения небольших озер вблизи реки Кереть. Добраться же туда в апреле можно только на снегоходах, предварительно "пробив" путь длиной в 10 километров.