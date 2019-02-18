Лидер "Калинова моста" подарил Старорусской библиотеке книгу стихов

Лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин принял участие в культурном марафоне "Российской газеты" "Городу Достоевского - книга в подарок". В дар Старорусской городской библиотеке музыкант передал новую книгу своих стихов "Раны времени", которая вышла из печати в 2018 году.

"С трепетной радостью", - адресовал он книгу старорусским читателям.

Как отмечается в предисловии к изданию, "стихи Ревякина - особая грань его творчества, которая не пересекается с текстами песен, так что поклонники музыканта могут познакомиться с ними, только прочитав эту книгу". Теперь такая возможность будет и у фанатов "Калинова моста" из Старой Руссы. Вдвойне интересным для них издание делают иллюстрации Владимира Распутина, который также является автором оформления практически всех альбомов "Калинова моста".

20 февраля Дмитрий Ревякин отметит в Петербурге 55-летний юбилей (день рождения у него 13 февраля), в честь которого будет дан масштабный концерт. Поздравить друга и коллегу на сцену БКЗ "Октябрьский" выйдет также группа ДДТ и Юрий Шевчук, Константин Кинчев и "Алиса", Сергей Чиграков и "Аффинаж".

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы с тем, чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, председатель Калининградского городского Совета центра Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, вологодский писатель Андрей Малышев, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, а также ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинского дома) РАН, доктор филологических наук Константин Баршт.

Кстати



"Российская газета" обращается к издателям, писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.

