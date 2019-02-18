Новости

Секретная новинка АвтоВАЗа: что скрывает Lada 13:04
Песков отметил стойкость Анкары на фоне давления Вашингтона 13:01
Белорусские десантники получили броневики "Кайман" 12:57
Начато финансирование объектов ФЦП развития Крыма и Севастополя 12:52
Задержанный за кражу картины Куинджи признал вину и объяснил свой поступок 12:44
Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу 12:41
В Петербурге прошла новая волна эвакуаций из-за анонимных угроз 12:37
Renault модернизировала Duster для России 12:27
В метро Новосибирска произошел сбой из-за смерти пассажира 12:25
Россияне увидят Суперлуние года 12:20
Житель Волгоградской области задержан с трупом бывшего однокурсника 12:18
В Ленобласти у матери за долги забрали младенца 12:17
Вышел трейлер комедии с Шарлиз Терон, Сетом Рогеном и "Солом Гудманом" 12:17
Британские депутаты назвали Facebook "цифровым гангстером" 12:11
В Красноярске задержали владельца рухнувшего при взрыве газа дома 12:11
Руководство БелАЭС получило допуск на работу в атомной индустрии 12:10
На Урале ГИБДД незаконно выписала 411 штрафов 12:10
Новосибирский инкассатор ограбил сам себя на 180 тысяч рублей 12:08
Видео: Tesla не смогла избежать страшной аварии 12:07
Названы регионы-лидеры по качеству жизни 12:03
В России изменились цены на автомобили 36 компаний 11:55
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме 11:49
В Уфе двое детей пострадали из-за упавшего с балкона снега 11:49
Многодетная мать из Коми через суд защитила права ребенка-диабетика 11:49
В ГСС опровергли данные об отказе ирландской авиакомпании от SSJ-100 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
18.02.2019 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Многодетная мать из Коми через суд защитила права ребенка-диабетика

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Многодетная мать из Сыктывдинского района Республики Коми только через суд добилась для своего ребенка-диабетика льготных тест-полосок для глюкометра. Иск о защите прав ребенка подавала региональная прокуратура.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Комитет по охране здоровья одобрил поправки о паллиативной помощи

В контрольное ведомство обратилась мама девочки. Она сообщила, что ее ребенок-инвалид болен сахарным диабетом первого типа. И дочери, как минимум, три раза в день нужно проводить самоконтроль сахара в крови.

Врачи выписывали рецепты на тест-полоски, инсулиновые иглы. Но уже почти год, в связи с отсутствием данных изделий в аптеках, девочка на льготных основаниях полоски не получает. Многодетная мать была вынуждена покупать их за собственные деньги.

Прокурор Сыктывдинского района, основываясь на федеральном законе по обеспечению детей-инвалидов лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по льготным рецептам, потребовал возложить эту обязанность на республиканское министерство здравоохранения.

Однако Сыктывкарский городской суд оставил иск прокурора без удовлетворения. Причина - срок действия рецептов на тест-полоски к моменту заседания истек. И вот теперь Верховный суд Республики Коми защитил права ребенка-инвалида. Обязанность по обеспечению девочки тест-полосками для глюкометра возложили на Минздрав региона.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Россияне увидят Суперлуние года
Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году
Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО
Британские депутаты назвали Facebook "цифровым гангстером"