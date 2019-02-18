Многодетная мать из Коми через суд защитила права ребенка-диабетика

Многодетная мать из Сыктывдинского района Республики Коми только через суд добилась для своего ребенка-диабетика льготных тест-полосок для глюкометра. Иск о защите прав ребенка подавала региональная прокуратура.

В контрольное ведомство обратилась мама девочки. Она сообщила, что ее ребенок-инвалид болен сахарным диабетом первого типа. И дочери, как минимум, три раза в день нужно проводить самоконтроль сахара в крови.

Врачи выписывали рецепты на тест-полоски, инсулиновые иглы. Но уже почти год, в связи с отсутствием данных изделий в аптеках, девочка на льготных основаниях полоски не получает. Многодетная мать была вынуждена покупать их за собственные деньги.

Прокурор Сыктывдинского района, основываясь на федеральном законе по обеспечению детей-инвалидов лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по льготным рецептам, потребовал возложить эту обязанность на республиканское министерство здравоохранения.

Однако Сыктывкарский городской суд оставил иск прокурора без удовлетворения. Причина - срок действия рецептов на тест-полоски к моменту заседания истек. И вот теперь Верховный суд Республики Коми защитил права ребенка-инвалида. Обязанность по обеспечению девочки тест-полосками для глюкометра возложили на Минздрав региона.