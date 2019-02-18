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18.02.2019 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Названы регионы-лидеры по качеству жизни

Текст: Вера Черенева
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва, Петербург и Московская область заняли первые места в рейтинге российских регионов по качеству жизни, сообщает агентство РИА Рейтинг.

Перечень составляется каждый год и в 2019-м позиции субъектов-лидеров не изменились. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Татарстан и Белгородская область, на шестом разместился Краснодарский край, следом идет Воронежская область.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Также в десятку вошли Ханты-Манскийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области.

Среди регионов заметно улучшилась позиция Мурманской области, Заполярье поднялось с 42-й на 36-ю строчку рейтинга. С 44-го на 35-е место поднялась Магаданская область, Сахалин с 53-го места переместился на 46-е, Северная Осетия оказалась на 65-м месте, поднявшись с 72-й строчки.

Ряд регионов ухудшили свои позиции. Так на семь строчке в рейтинге опустились Красноярский край, Удмуртия, а также Чувашия. Шесть пунктов потеряли Тамбовская область и Алтайский край.

В основу рейтинга легли сразу несколько показателей, среди них уровень занятости населения, количество квадратных метров, которые в среднем приходятся на одного жителя, климатические условия, а также показатели заболеваемости и уровень образования. Учитывалось и число объектов социальной инфраструктуры, как в городе, так и на селе, транспортная доступность территорий, развитие малого и среднего бизнеса.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Калининградская область СЗФО Мурманская область ЦФО Московская область ЦФО Москва
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