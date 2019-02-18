В Ленобласти у матери за долги забрали младенца

Во Всеволожском районе Ленинградской области региональным СК начата проверка информации о похищении ребенка. Накануне в полицию, по данным регионального главка, с жалобой на действия своих знакомых в правоохранительные органы обратилась мать 10-месячной девочки.

- Она сообщила, что 68-летняя и 39-летняя гражданки пришли к ней в дом в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области, где потребовали возврата долга, - рассказали полицейские. - После отказа заявительницы возвращать долг ввиду отсутствия средств женщины якобы забрали ее дочь.

Известно также, что ребенка уже вернули родителям - "похитители" привезли малышку в отдел полиции. Но вот разбирательство в конфликтной ситуации только начинается. Не исключено возбуждение уголовного дела.