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18.02.2019 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти у матери за долги забрали младенца

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

Во Всеволожском районе Ленинградской области региональным СК начата проверка информации о похищении ребенка. Накануне в полицию, по данным регионального главка, с жалобой на действия своих знакомых в правоохранительные органы обратилась мать 10-месячной девочки.

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- Она сообщила, что 68-летняя и 39-летняя гражданки пришли к ней в дом в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области, где потребовали возврата долга, - рассказали полицейские. - После отказа заявительницы возвращать долг ввиду отсутствия средств женщины якобы забрали ее дочь.

Известно также, что ребенка уже вернули родителям - "похитители" привезли малышку в отдел полиции. Но вот разбирательство в конфликтной ситуации только начинается. Не исключено возбуждение уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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