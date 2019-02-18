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18.02.2019 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пьяного водителя задержали со стрельбой

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудникам Госавтоинспекции при задержании водителя пришлось применить табельное оружие. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел сегодня около пяти часов утра. Внимание полицейских обратил на себя автомобиль Ford Focus, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и повредил несколько автомобилей.

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- На законные требования полицейских об остановке лихач не реагировал, а увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу здоровью и жизни других участников движения, - рассказали в главке. - Инспекторы ДПС организовали погоню, информация была передана всем патрульным нарядам. Нарушителя удалось задержать сотрудникам ДПС Московского района.

По информации правоохранителей, за рулем Ford находился 29-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения. В результате погони, которая завершилась только после того, как полицейские начали стрелять, в отношении него было составлено сразу 24 протокола об административных правонарушениях: 19 протоколов по статье 12.12 КоАП РФ "Проезд на запрещающий сигнал светофора", три - по статье 12.25 КоАП РФ "Невыполнение требования об остановке транспортного средства", а также за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

В полиции особо подчеркивают, что в результате происшествия никто не пострадал.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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