В Петербурге появилось граффити с Егором Летовым

В Петербурге в Некрасовском саду на трансформаторной будке появилось граффити с портретом лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Рисунок сделали художники из группы "Явь". Как сообщают сами авторы, граффити сделано к годовщине смерти лидера "Гражданской обороны". Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года в Омске.

При создании рисунка художники заранее покрасили трансформаторную будку в белый цвет. Но когда утром пришли создавать граффити, то обнаружили, что площадка заклеена рекламными афишами.

Вывески убрали, краска под ними облетела, поэтому художникам потребовалось дополнительное время на подготовку стены для рисунка.

Справа от Летова - фраза из "Инструкции по выживанию": "Никто не хочет всех спасти и быть за то распятым, но каждый любит погрустить о всяком непонятном".