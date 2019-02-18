В Петербурге представят новое издание писем Пушкина к жене

В Санкт-Петербурге по-новому переиздали собрание писем Александра Пушкина к жене.

- Письма Пушкина - вообще поразительное чтение, а письма к Наталье Николаевне - особенно. Ни с кем он не был так откровенен, как с ней. Здесь все - и удивительный пушкинский юмор, и убийственный сарказм (не по отношению к жене!), и горечь, от которой при чтении комок в горле. Это - история пушкинской трагедии 1830-х годов. Это - подлинная история жизни Пушкина последних семи лет, - говорит историк и публицист Яков Гордин. - Письма Натальи Николаевны то ли не сохранились, то ли не найдены. Но по письмам Пушкина во многом понятно, что писала ему она.

По словам Якова Гордина, отдельным изданием письма поэта к жене выходили много лет назад в сугубо академическом варианте. Сейчас они переизданы с некоторыми прибавлениями. Сохранен большой и подробный комментарий, сделанный некогда исследовательницей жизни Пушкина Яниной Левкович.

Книгу "Письма А. С. Пушкина к жене" выпустил в свет Издательский центр "Пушкинского фонда". Презентация состоится 19 февраля в 18.30 в Музее Анны Ахматовой. В представлении издания будут принимать участие пушкинисты.