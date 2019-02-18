В Петербурге прошла новая волна эвакуаций из-за анонимных угроз

Около 20 школ Петербурга эвакуированы из-за анонимных сообщений о заложенных на территории взрывных устройствах, сообщили "РГ" в комитете по образованию.

Сейчас учебные учреждения проверяют представители правоохранительных органов, школьники и педагоги находятся за территорией учебных заведений. Также об эвакуации непременно сообщают родителям, многие оперативно приезжают за своими детьми.

Продолжать ли учебный процесс, в каждой школе решают сами. Если проверка проходит быстро и дети не успели разойтись по домам, уроки возобновляются.

После эвакуации продолжил работу и "Экспофорум", сообщили "РГ" в пресс-службе комплекса. После анонимного сигнала около четырехсот сотрудников были выведены за территорию, но когда проверка показала, что угроза ложная, специалисты вернулись на свои места.

Как сообщает ТАСС, также проверки из-за анонимных угроз проводятся в Елизаветинской больнице, Политехническом колледже.

Очевидцы в социальных сетях информируют об эвакуации ряда торговых комплексов.