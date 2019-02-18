В петербургских театрах из-за гриппа стали выдавать медицинские маски

В нескольких петербургских театрах зрителям начали выдавать медицинские маски. В учреждениях культуры полагают, что данная мера позволит посещать спектакли без риска подхватить простуду или грипп.

Как сообщает комитет по культуре Петербурга, маски выдавали зрителям в Театре комедии имени Акимова, ТЮЗе имени Брянцева, Кукольном театре сказки, а также в Мюзик-Холле.

Также в залах и фойе были установлены рециркуляторы, которые обеззараживают воздух.

По данным городского управления Роспотребнадзора, в Петербурге за прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ на 22,3 процента превысила эпидемический порог. Из-за этого в 27 школах и 24 детских садах, где болеют более 20 процентов детей, на неделю был объявлен карантин.