На Кубани врачи восстановили женщине глотку из тканей руки

Врачи Краснодарской краевой клинической больницы № 1 провели уникальную операцию, которая поражает своей инновационностью и результатом. Они восстановили женщине глотку из тканей руки этой же пациентки. Подобные операции проводятся уже давно, однако в данном случае врачи смогли на операционном столе создать именно такой сложный орган, как человеческая глотка.

По информации пресс-службы минздрава региона, за помощью в краевую клинику обратилась 40-летняя жительница Красноармейского района края. Она безрезультатно лечила злокачественную опухоль глотки (левой небной миндалины). Новообразование не поддавалось химиолучевой терапии, и часть глотки требовалось удалить, чтобы спасти жизнь женщине.

Однако опухоль требовалось убирать вместе со всеми "захваченными областями", а в этом случае пациентка не смогла бы нормально ни питаться, ни разговаривать. Поэтому врачи пошли по пути реконструктивной хирургии: за один этап операции, продлившейся шесть часов, они удалили злокачественную опухоль, а затем восстановили целостность глотки с помощью трансплантата, взятого с левой руки женщины.

- Это был небольшой фрагмент кожи с фасцией предплечья (оболочкой, покрывающей мышцы и сухожилия), а также сосудами, - прокомментировали операцию в минздраве Краснодарского края. - Хирурги закрыли им дефект мягких тканей глотки и соединили его сосуды с сосудами шеи.

- Полученный трансплантат - это комплекс довольно "капризных" тканей, - рассказывает заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии НИИ-ККБ№ 1 Грант Забунян. - Его приживление - процесс сложный и всегда сопряжен с рисками тромбообразования в сшитых сосудах и, как следствие, отторжения трансплантата. Но в случае с нашей пациенткой все прошло замечательно. Она быстро восстановилась и сегодня без проблем принимает пищу и разговаривает.