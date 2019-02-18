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18.02.2019 12:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Начато финансирование объектов ФЦП развития Крыма и Севастополя

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Крым получит в нынешнем году на реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" 91,86 миллиарда рублей, Севастополь - 18,99 миллиарда. Как сообщила пресс-служба дирекция по управлению ФЦП, соответствующие соглашения о выделении субсидий были подписаны министерством экономического развития РФ с Республикой Крым и Севастополем.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Деньги ФЦП доводятся регионам в начале каждого года, что позволяет им планировать свою работу на год вперед, - сообщил генеральный директор АНО "Дирекция по управлению ФЦП" Андрей Никитченко.

В нынешнем году в Севастополе продолжатся работы на 118 объектах, а ввести в эксплуатацию планируется 33 объекта капитального строительства. В числе крупнейших по объему финансирования станут севастопольские этапы трассы "Таврида", КОС "Южные", онкодиспансер и больница скорой помощи.

В Крыму реализуется 222 проекта, из которых к вводу запланировано 46 объектов. Наиболее масштабные работы предстоят на крымском участке трассы "Таврида", железнодорожной части Крымского моста, мероприятия по водообеспечению Восточного Крыма. Также строится новый медицинский центр имени Н.А. Семашко в Симферополе и автодорога Симферополь - Евпатория - Мирный.

- ФЦП призвана построить современную инфраструктуру и создать в регионе новую экономику, - говорит Андрей Никитченко. - Но новая экономика строится не только на инфраструктуре, но и на человеческом капитале. Именно поэтому в этом году в рамках ФЦП стартуют программы обучения 5000 крымских и севастопольских государственных и муниципальных служащих. По сравнению с ресурсами, которые федеральный центр тратит на инфраструктуру, на эти цели направляются относительно небольшие суммы. Но я считаю подготовку умных, профессиональных и ответственных кадров для города важнейшим мероприятием ФЦП. Без таких людей никакая инфраструктура не даст должного экономического эффекта.

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