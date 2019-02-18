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18.02.2019 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани лифт с пассажирами упал в шахту

Текст: Алена Ларина (Астрахань)

В минувшее воскресенье вечером в 17-этажном многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Астрахани рухнул лифт с людьми. Об этом паблик "Астрахань Online".

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ЧП произошло в четвертом подъезде дома № 6, корпусе 7. В результате падения лифта никто не пострадал, так как он попал в шахту прямо с первого этажа.

Застрявшие в кабинке пассажиры не смогли дозвониться лифтовикам. Кнопка вызова диспетчера не работала. Кто-то сообщил о случившемся по мобильному телефону. Людей вызволили примерно через полчаса.

Как сообщили в организации, обслуживающей лифты в этом многоквартирном жилом доме, лифт не упал, а остановился между первым и вторым этажами. А чтобы связаться с диспетчером, нужно нажать и держать кнопку около трех секунд.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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