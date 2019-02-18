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18.02.2019 16:58
Проект: В регионах

В Астраханской области на здравоохранение направят 9 млрд рублей

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
В Астраханской области на финансирование мероприятий по программам "Демография" и "Здравоохранение" в 2019 году направят около девяти миллиардов рублей. Об этом врио губернатора региона сообщил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

На форуме прошло около 70 мероприятий, на которых обсуждались самые разные темы: от развития промышленных предприятий до здравоохранения и социальной ответственности бизнеса. Помимо этого, второй раз в рамках форума работала Гостиная губернаторов, в которой за несколько дней проведено в общей сложности более 120 встреч.

На одной из площадок Сергей Морозов рассказал о том, как в регионе выполняют поручения президента России, данные им главе региона в декабре прошлого года. Первое как раз касалось строительства объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астраханской области 2019 год станет Годом здоровья

- Оба поручения президента выполнены в установленные сроки, - отметил Сергей Морозов. - Запланировано строительство объектов в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура". Паспорта 40 из них уже утверждены и направлены в федеральные министерства и проектный офис правительства России. Впервые регион попал в число приоритетов федерального центра. Это серьезный шанс, и мы обязаны использовать его на благо жителей области.

В этом году в селах Астраханской области планируется открыть 20 фельдшерско-акушерских пунктов. А к 2024 году во всех астраханских селах должны появиться эти медучреждения. Кстати, при строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов и детсадов астраханцы готовы использовать опыт Казани.

- Во время визита в Казань хорошее впечатление на нас произвели фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники. В итоге мы договорились с коллегами из Казани, что они безвозмездно предоставят нам типовые проекты этих объектов. Это значительно сократит сроки строительства и позволит снизить затраты, - прокомментировал Сергей Морозов.

Что касается второго поручения - развития международного транспортного коридора "Север-Юг" и морских портов, то в адрес министерств РФ направлены предложения Астраханской области о целесообразности создания портовой особой экономической зоны, а также о необходимости организации паромного сообщения, дорожного строительства и создания контейнерного терминала.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астраханской области газ придет в самые отдаленные северные поселки

Сочинский форум - это хорошая возможность представить инвестиционный потенциал регионов и заинтересовать бизнес в выборе именно их территории, а также скорректировать совместные планы с компаниями, которые уже работают в субъекте РФ. Так, на встрече Сергея Морозова и главы Газпрома Алексея Миллера речь шла об инвестиционной деятельности компании в регионе и газификации сельских районов области.

По информации пресс-службы корпорации, в 2019 году Газпром инвестирует 1,1 миллиарда рублей в строительство пяти межпоселковых газопроводов в Приволжском, Харабалинском и Черноярском районах Астраханской области. Это позволит газифицировать 21 поселок и торговый порт Оля в Лиманском районе.

Продолжится партнерство региона и компании и в социальной сфере. В 2019 году планируется завершить в Астрахани строительство многофункционального спортивного центра с катком, будут выделены средства для нового здания городской поликлиники № 2 и реконструкции объекта культурного наследия XVIII - первой половины XIX века "Дом генерал-губернатора".

Помимо этого, глава региона рассказал на форуме о готовности иранской компании "Ариан саид индастриал груп" открыть в Астраханской области пункт отгрузки древесины в Иран. Эта компания намерена значительно увеличить экспорт российской древесины через астраханские порты.

Кстати

На Российском инвестиционном форуме глава администрации Астрахани Радик Харисов и генеральный директор компании "Национальные канатные дороги" Борис Шлом подписали соглашение о строительстве в рамках проекта "Обновленная Астрахань" канатной дороги. Она должна соединить два района Астрахани: Кировский и Трусовский. Длина канатной дороги составит более двух километров. Сам проект может стать хорошей альтернативой существующим маршрутам общественного транспорта, которые проходят по двум мостам через Волгу. К тому же воздушный мост станет новым туристическим объектом, который будет привлекать как жителей Астрахани, так и гостей региона. Предполагается, что уже в феврале представители компании приедут в Астрахань, чтобы обсудить детали проекта.

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