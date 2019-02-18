В Cочи полицейский насмерть сбил ребенка

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего сотрудника транспортной полиции. Правоохранителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть десятилетней девочки (часть 3 статьи 264 УК РФ).

- Авария произошла 16 февраля в Адлерском районе. У остановки общественного транспорта молодой человек не снизил скорость и не пропустил переходящую дорогу девочку. Машина наехала на ребенка, в больнице пострадавшая скончалась, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, для его поисков был введен план "Перехват". Позже подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы.

Подозреваемый заключен под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.