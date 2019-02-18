В Крыму обнародовали список проблемных жилых новостроек

Как минимум 1500 дольщиков строительства проблемного жилья в Крыму не могут узаконить свою собственность. Некоторых из них обманули не по одному разу. Проблема настолько сложна и запутанна, говорят в правительстве Крыма, что решать ее можно лишь в индивидуальном порядке. Но еще хуже то, что количество пострадавших от афер с недвижимостью может быть существенно больше.

Почти год назад "РГ" уже рассказывала о проблемах жильцов одного из таких домов в поселке Горный вблизи Ялты. Там покупатели квартир в элитной пятиэтажке поверили рекламе некоего ООО "Лаборатория недвижимости". В 2014 году, сославшись на трудности переходного периода в Крыму, дельцы уговорили клиентов заключать договоры не с предприятием, а с частными лицами. Люди заселились в не сданный в эксплуатацию дом, и тут выяснилось, что весь продан еще одному частному лицу, которое требует выселения жильцов. За прошедший год в этой криминальной истории изменилось только то, что действовавший по доверенности один из продавцов квартир в этом злосчастном доме - Юрий Дубровицкий - задержан првоохранительными органами. В остальном судьба подвешенных между небом и землей жильцов нисколько не изменилась, хотя правительство Крыма еще год назад заявило, что прилагает все возможные усилия для разрешения ситуации с учетом интересов пострадавших граждан.

На этой неделе вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, которому сравнительно недавно доверили курировать строительную отрасль, выступил с новым обращением, в котором прояснил существующий статус-кво. Стоит сказать, что в этом, как и во многих других вопросах, Крым продолжает решать проблемы, доставшиеся ему по наследству от Украины. Типичным нарушением стало самовольное изменение вида разрешенного строительства и этажности возводимых домов. На практике это означает, что застройщик получал участок под индивидуальное жилое строительство, но вместо коттеджа в два-три этажа возводил высотку. В украинский период такая подмена была распространенной. В дальнейшем подобные дома, как правило, вводили в эксплуатацию посредством коррупционных схем.

- Есть и факты откровенно мошеннических действий застройщиков - двойная перепродажа квартир и уход от исполнения своих договорных обязательств перед дольщиками (фактически - не построенные дома), - пояснил вице-премьер Евгений Кабанов. - Ни один из построенных к настоящему моменту домов не введен в эксплуатацию, к большинству из них не подведены инженерные коммуникации (либо подведены временные), но в некоторых из них уже проживают люди, что, естественно, небезопасно для них.

Правительство Крыма обнародовало список из 27 проблемных домов. Все они находятся в Ялте и окружающих город южнобережных поселках. Но на самом деле таких домов может быть еще больше, до 40. Соответственно и количество обманутых дольщиков может существенно превысить уже упомянутые 1500 человек.

- Хочу подчеркнуть, что дольщики любого из этих объектов оказались заложниками очень непростой ситуации, - заявил Кабанов. - В любом случае ситуация каждого проблемного объекта урегулируется в ручном режиме, и мы приложим максимум усилий, чтобы благополучно решить судьбу каждого из них.

Встретившись с пострадавшими гражданами и частью застройщиков, идущих на контакт, рабочая группа правительства Крыма инициировала подготовку специального регионального законопроекта "О мерах поддержки пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Республики Крым". Если он будет принят, каждый из проблемных домов обследуют на предмет соблюдения технических норм при строительстве и возможность подключения к коммуникациям. Дольщиков эта мера позволит принять на учет в специальном реестре. В наиболее сложных ситуациях, как с домом в поселке Горный, где представлявшиеся застройщиками люди задержаны правоохранительными органами, обещают подыскать новых инвесторов.

Кстати

Пока же в правительстве Крыма просят граждан, планирующих покупку недвижимости в Крыму, и особенно в его приморской части, быть бдительными, при выборе продавца проверять разрешения на строительство, договор аренды (субаренды) на земельный участок, проектную декларацию. И помнить о том, что жилой объект должен возводиться в соответствии с ФЗ-214 "О долевом строительстве".

При выявлении новых проблемных домов в Совете министров обещают незамедлительно обнародовать эту информацию и обновить список.