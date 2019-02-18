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18.02.2019 13:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Минпросвещения прокомментировали "спорный" учебник по истории Крыма

Текст: Ксения Колесникова

В министерстве просвещения официально прокомментировали ситуацию с учебным пособием по истории Крыма, которое представители общественности потребовали изъять из школ и библиотек. В издании, составленном для десятых классов, допущена серьезная ошибка в трактовке событий Великой Отечественной войны.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Минпросвещения отправило на дополнительную экспертизу почти 500 учебников

- Указанное учебное пособие не содержится в федеральном перечне учебников, - подчеркнули в пресс-службе министерства. - Отметим, что в 2014 году разработана концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории. На основе этой концепции создан ряд учебников, которые сегодня рекомендованы федеральным перечнем для всех школ страны.

По словам представителей ведомства, учебники истории, официально включенные в федеральный перечень, позволяют ребятам "в полной мере изучать историю Крыма и Севастополя как неотделимую часть истории России". В том числе - сведения о Крымской войне, обороне Севастополя и развернувшиеся на полуострове события Гражданской и Великой Отечественной войны.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Стандарты для школы
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