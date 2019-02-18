В Ростове на городской маршрут вышел автобус с экскурсоводом

В Ростове-на-Дону заработал необычный автобус, в котором вместо рекламы пассажирам предлагают прослушать информацию об исторических достопримечательностях, которые расположены вдоль маршрута N 82 "Главный автовокзал - Александровка".

- В начале работы над проектом мы поняли, что в интернете есть много материалов только о наиболее известных туристических достопримечательностях города, преимущественно расположенных на улице Большой Садовой и Набережной. Путь маршрута N 82 проходит в совершенно иной части донской столицы - по улице Красноармейской, проспекту Шолохова, поселку Фрунзе, проспекту 40-летия Победы, - рассказала президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ирина Ал Зирки.

Подобрать исторический материал авторы акции попросили известного краеведа, журналиста и автора двенадцати книг Геннадия Беленького. С его помощью были записаны удивительные истории о создании станции ростовской детской железной дороги, музея "Россия - моя история", парка имени Николая Островского, улиц Селиванова, Воровского, Гикало и Вересаева, проспектов Буденновского и Ворошиловского, переулка Семашко и многих других. К примеру, из аудиоэкскурсии можно узнать, что танк Т-34 на Гвардейской площади дважды въезжал на пьедестал и оба раза - своим ходом. А еще можно познакомиться с историей города в городе. Оказывается, Ростов и Нахичевань соседствовали с 1779 года и объединились в один город лишь в 1928 году. Самым известным жителем Нахичевани был знаменитый актер Павел Луспекаев, который воплотил в фильме "Белое солнце пустыни" образ русского офицера Верещагина. А еще пассажиры смогут увидеть символический знак "Граница Европы и Азии", который установлен на южном въезде в Ростов-на-Дону неподалеку от Ворошиловского моста. Исторически важный знак представляет собой табличку в виде двух указателей, направленных в противоположные стороны.

Если автобус с автоматическим экскурсоводом приживется, то подобные аудиогиды появятся на других городских маршрутах

Аудиогид также расскажет про завод "Рубин", который когда-то выпускал чайники со свистками, прозвучавшими на весь Советский Союз, и магнитофоны.

Если автобус с автоматическим экскурсоводом приживется, то подобные аудиогиды появятся и на других городских маршрутах.

Кстати, это уже не первый случай, когда в Ростове-на-Дону в общественном транспорте повышают кругозор пассажиров.