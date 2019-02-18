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18.02.2019 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде боксера заподозрили в убийстве 18-летнего парня

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Волгограде задержан 23-летний мужчина, предположительно, профессиональный боксер, которого подозревают в убийстве 18-летнего парня возле ночного клуба. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

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По информации правоохранительных органов, в ночь с пятницы на субботу в одном из ночных клубов города произошла ссора между несколькими молодыми людьми, которая закончилась убийством одного из них.

Тело 18-летнего парня было обнаружено возле увеселительного заведения субботним утром. По рассказам очевидцев, накануне ночью он вышел из здания клуба на улицу в сопровождении троих молодых людей, один из которых и убил его ударом в голову.

По данным следствия, смерть погибшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в его гибели 23-летний житель Дзержинского района рассказал, что, якобы, заступаясь за брата, с которым у погибшего произошел конфликт в ночном клубе, он ударил его кулаком. Парень упал на асфальт без признаков жизни, а утром его нашли мертвым.

Нападавший задержан, решается вопрос об его аресте. Как уточнил "РГ" осведомленный источник, подозреваемый, по предварительным данным, профессионально занимался боксом.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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