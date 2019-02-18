В Волгограде боксера заподозрили в убийстве 18-летнего парня

В Волгограде задержан 23-летний мужчина, предположительно, профессиональный боксер, которого подозревают в убийстве 18-летнего парня возле ночного клуба. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

По информации правоохранительных органов, в ночь с пятницы на субботу в одном из ночных клубов города произошла ссора между несколькими молодыми людьми, которая закончилась убийством одного из них.

Тело 18-летнего парня было обнаружено возле увеселительного заведения субботним утром. По рассказам очевидцев, накануне ночью он вышел из здания клуба на улицу в сопровождении троих молодых людей, один из которых и убил его ударом в голову.

По данным следствия, смерть погибшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в его гибели 23-летний житель Дзержинского района рассказал, что, якобы, заступаясь за брата, с которым у погибшего произошел конфликт в ночном клубе, он ударил его кулаком. Парень упал на асфальт без признаков жизни, а утром его нашли мертвым.

Нападавший задержан, решается вопрос об его аресте. Как уточнил "РГ" осведомленный источник, подозреваемый, по предварительным данным, профессионально занимался боксом.