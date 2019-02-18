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18.02.2019 20:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Ялты заблокируют строительство на Советской площади

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Администрация Ялты намерена юридически заблокировать попытки арендатора земельного участка на Советской площади в центре города возвести пристрой к кинотеатру "Сатурн-IMAX". Об этом заявил мэр Ялты Алексей Челпанов.

В 2018 году администрация Ялты уже обратилась в суд с исковым заявлением вернуть муниципалитету Советскую площадь. С 2005 года эта земля находится в аренде у фирмы, который также владеет кинотеатром и Домом торговли. Однако никаким благоустройством в центре города их хозяин не занимался. Теперь же, узнав о намерении мэрии вернуть общественное пространство городу, собственник в спешном порядке затеял стройку. На информационном щите объекта говорится о "реконструкции кинотеатра", которая продлится до 30 декабря 2019 года. Под угрозой - зеленые насаждения.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Судебный процесс ведется уже три месяца, - прокомментировал ситуацию Алексей Челпанов. - Площадь Советская, дороги, по которым ездят машины, скверы, зеленые зоны - все это должно быть возвращено в муниципальную собственность. Основания для такого иска у нас есть. И, понимая это, фирма начала опережать события - пока идут уды, возвела забор и пытается быстро начать строительные работы. Но по факту, установив забор в зеленой зоне, она захватила и соседний земельный участок, где не могла начинать работы. Наша позиция принципиальная - мы этого сделать не дадим. Уже в ближайшее время выйдем в суд с мерами обеспечения - запретить на этом участке какие-либо строительные работы.

История передачи центральной площади города - Советской - в руки частной организации берет свое начало еще в украинском прошлом. В начале 2000-х в противовес мнению общественности в аренду на 49 лет была передана большая территория, в границы которой вошли и скверы, и дороги на площади Советской. Тогда здесь планировали возвести многоэтажку и в тот момент, чтобы не дать там развернуть строительство, территорию в центре города отдали в аренду.

- На тот момент организация выступила как "положительный герой", но сейчас, когда есть необходимость наведения порядка в центре Ялты, организация не желает возвращать площадь в собственность муниципалитета, - отметил Челпанов. - Именно поэтому администрация обратилась в суд с просьбой расторгнуть договор аренды. Хочу повторить еще раз: все, что касается строительства в центральных частях города - это негосударственный подход и этого категорически делать нельзя и точка.

При этом, отмечают власти, судебный спор о принадлежности земельного участка никак не повлияет на форму собственности самого кинотеатра и Дома торговли.

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