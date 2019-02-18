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18.02.2019 13:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ямале разработали карту оленьих пастбищ для спасения животных

Текст: Елена Мационг

В Научном центре изучения Арктики разработали карту оленьих пастбищ для рационального распределения оставшихся кормовых участков между животными, исходя из их возможности прокормить строго определенное количество рогачей.

Известно, что сегодня на Ямале уже больше 760 тысяч оленей. Это самое большое стадо в мире и половина всего поголовья рогачей в нашей стране. Проблема в том, что кормовой базы хватает только для половины животных, что в перспективе грозит массовой гибелью оленей.

Каждый год падеж рогатых от бескормицы составляет до нескольких тысяч особей. Основная еда оленей - ягель. Растет этот мох очень медленно, на восстановление одного участка ягельника уходит минимум пять лет. Беда в том, что другой корм они практически не едят. Начинают употреблять добавки только в исключительных случаях.

На Ямале начали производить корм для животных из оленины

Схема использования пастбищ, которую разработали ученые, предполагает крайне бережное отношение к угнетенным участком ягельника. Оленей планируют перегонять на более богатые участки, используя при этом загородное и таежное оленеводство, когда часть оленей пасется за забором и на кормовой базе лесов. При этом для оленей все же заготавливают и дают им дополнительный корм.

Как отмечает Сергей Зуев, научный сотрудник сектора регионоведения Научного центра изучения Арктики, абсолютный панацеей от падежа животных такой способ хозяйствования являться тоже не будет. Но все же позволит сохранить значительную часть поголовья, что очень важно для коренного населения Ямала, чей образ жизни связан с оленеводством. Сегодня из 49 тысяч представителей коренных малочисленных народов севера кочевой образ жизни ведут 19 тысяч. Оленеводы уже начали перестраивать свою работу в соответствии с рекомендациями ученых.

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