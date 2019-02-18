Новости

Секретная новинка АвтоВАЗа: что скрывает Lada 13:04
Песков отметил стойкость Анкары на фоне давления Вашингтона 13:01
Белорусские десантники получили броневики "Кайман" 12:57
Начато финансирование объектов ФЦП развития Крыма и Севастополя 12:52
Задержанный за кражу картины Куинджи признал вину и объяснил свой поступок 12:44
Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу 12:41
В Петербурге прошла новая волна эвакуаций из-за анонимных угроз 12:37
Renault модернизировала Duster для России 12:27
В метро Новосибирска произошел сбой из-за смерти пассажира 12:25
Россияне увидят Суперлуние года 12:20
Житель Волгоградской области задержан с трупом бывшего однокурсника 12:18
В Ленобласти у матери за долги забрали младенца 12:17
Вышел трейлер комедии с Шарлиз Терон, Сетом Рогеном и "Солом Гудманом" 12:17
Британские депутаты назвали Facebook "цифровым гангстером" 12:11
В Красноярске задержали владельца рухнувшего при взрыве газа дома 12:11
Руководство БелАЭС получило допуск на работу в атомной индустрии 12:10
На Урале ГИБДД незаконно выписала 411 штрафов 12:10
Новосибирский инкассатор ограбил сам себя на 180 тысяч рублей 12:08
Видео: Tesla не смогла избежать страшной аварии 12:07
Названы регионы-лидеры по качеству жизни 12:03
В России изменились цены на автомобили 36 компаний 11:55
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме 11:49
В Уфе двое детей пострадали из-за упавшего с балкона снега 11:49
Многодетная мать из Коми через суд защитила права ребенка-диабетика 11:49
В ГСС опровергли данные об отказе ирландской авиакомпании от SSJ-100 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
18.02.2019 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ГИБДД незаконно выписала 411 штрафов

Текст: Юлия Мякишева

На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов незаконно выписали 411 штрафов за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритного транспорта.

Прокуратура Свердловской области проверяла, как региональная ГИБДД выполняет свои обязанности. В ходе этой проверки были раскрыты факты незаконного привлечения к административной ответственности, об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

В Подмосковье коллекторов наказали за слишком частые звонки должникам

Причиной неправильных выписок стала недостоверность показаний оборудования на автоматическом пункте весогабаритного контроля на 346 километре автодороги. Так, незаконные штрафы выписывали с декабря 2017 года по июнь 2018 года. К ответственности по статье 12.21.1 КаАП РФ в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей были привлечены предпринимали.

По данным прокуратуры, порядка 320 документов отменены в связи с недоказанностью обстоятельств. В региональную Госавтоинспекцию внесли представление с предупреждением об ответственности за несоблюдение действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Работа автоматического пункта весогабаритного контроля приостановлена.

На основании решений суда и заявлений деньги, которые предприниматели потратили на оплату штрафов, будут возвращены.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Россияне увидят Суперлуние года
Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году
Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО
Британские депутаты назвали Facebook "цифровым гангстером"