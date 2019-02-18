На Урале ГИБДД незаконно выписала 411 штрафов

На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов незаконно выписали 411 штрафов за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритного транспорта.

Прокуратура Свердловской области проверяла, как региональная ГИБДД выполняет свои обязанности. В ходе этой проверки были раскрыты факты незаконного привлечения к административной ответственности, об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной неправильных выписок стала недостоверность показаний оборудования на автоматическом пункте весогабаритного контроля на 346 километре автодороги. Так, незаконные штрафы выписывали с декабря 2017 года по июнь 2018 года. К ответственности по статье 12.21.1 КаАП РФ в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей были привлечены предпринимали.

По данным прокуратуры, порядка 320 документов отменены в связи с недоказанностью обстоятельств. В региональную Госавтоинспекцию внесли представление с предупреждением об ответственности за несоблюдение действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Работа автоматического пункта весогабаритного контроля приостановлена.

На основании решений суда и заявлений деньги, которые предприниматели потратили на оплату штрафов, будут возвращены.