На Урале предложили создать музей русского горя

Музей Федора Решетникова в Екатеринбурге могут переименовать в "Музей русского горя".

Предложение о переименовании озвучили на встрече, посвященной развитию объединенного музея писателей Урала.

- Музей Федора Решетникова может стать "Музеем русского горя", что позволит ему придать творчеству писателя большую узнаваемость, а также дополнить экспозицию и тем самым привлечь новую аудиторию, - говорится в сообщении на официальном сайте управления культуры администрации Екатеринбурга.

Отметим, что посетители портала уже высказали неодобрение этой идеей.

Справка "РГ"

Решетников - писатель (1841- 1871). Родился в семье почтальона Михаила Васильевича Решетникова в Екатеринбурге. Печататься начал в 1863 году, переехав из Перми в Петербург. В 1864 году в "Современнике" была опубликована повесть "Подлиповцы ". Решетников одним из первых поднял тему рабочего человека. В нем видели первооткрывателя народно-реалистического направления в русской литературе. Творчество писателя высоко ценили Некрасов, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Достоевский, Успенский.

Музей Федора Решетникова открыт к 150-летию писателя 1 октября 1991 года. В музее воспроизведены ямщицкая, конюшня, каретный сарай с настоящим тарантасом и изящными санками-щегольками, и кузница с наковальней и горном.