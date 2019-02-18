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18.02.2019 13:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые: Причиной вымирания мамонтов мог быть их вес

Текст: Елена Мационг
Мамонты могли погибнуть из-за собственной тяжести. Такую версию высказали ученые Научного центра изучения Арктики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- После Ледникового периода, на рубеже голоцена и плейстоцена, очень сильно изменилась природные условия, - говорит Наталья Федорова, заведующая сектором археологии Научного центра изучения Арктики. - Произошло увлажнение почвы, появились болота. Для мамонтов они и могли стать настоящей смертельной ловушкой.

По мнению ученых, приспособиться к изменившимся условиям смогли более легкие животные, - лошади, бизоны, северные олени. А вот куда более тяжелых, - мамонтов, носорогов, пещерных медведей - постигла печальная участь: они погибли.

Фото: Dr. Piotr Wojtal / Institute of Systematics and Evolution of Animals PAS in Krakow
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Мамонты перемещались по жесткой, сухой тундростепи от Таймыра до Западной Сибири. Ученым удалось это доказать, потому что у мамонта, найденного на севере полуострова Гыдан, в желудке нашли остатки лиственницы, хотя она там не растет. Увлажненность почвы не позволила мамонтам "пастись" на этих территориях.

Версию ученых подтверждает целый ряд фактов. В частности то, что возле Ханты-Мансийска в местечке Луговское двадцать лет назад было найдено целое кладбище мамонтов -30 особей. При этом практически все они утонули, за исключением одного, который погиб в результате ранения, очевидно, нанесенного ему человеком-охотником.

Известного во всем мире мамонтенка Любу, найденного в верхнем течении реки Юрибей на Ямале, постигла та же участь, - она утонула и задохнулась в глинистой массе.

На сегодня существуют десятки версий гибели мамонтов, но к окончательной ученые так и не пришли. Ранее, в интервью "Российской газете" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев высказал версию, исходя из которой мамонты могли погибнуть в результате недостатка одного из важных компонентов в пище. Его не стало хватать из-за изменившейся кормовой базы животных.

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