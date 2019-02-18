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18.02.2019 14:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские врачи удалили подростку опухоль в половину лица

Текст: Татьяна Воробьева

В екатеринбургской клинической больнице №40 нейрохирурги и рентгенхирурги провели сложнейшую операцию по удалению гигантской доброкачественной опухоли из головы 17-летнего юноши.

Согласно истории болезни, школьник из Ревды страдал внезапными кровотечениями, испытывал сложности с дыханием. Подросток выглядел истощенным и бледным, быстро уставал. Длительное лечение результата не давало. После более детальной диагностики обнаружилась большого размера опухоль.

Фото: iStock
В Тюмени с лица мужчины удалили восьмисантиметровую опухоль

По словам врачей, подобные патологии - редкость: профильная литература говорит об одном случае на 50-60 тысяч, зачастую заболевание диагностируется в раннем возрасте.

"У юноши опухоль занимала половину лицевого скелета, придаточных пазух и достигала наружного основания черепа. Вмешательство было решено провести в два этапа: сначала провели эмболизацию новообразования (закрыли артерии, питавшие опухоль), затем фрагментировали его и по кусочку вытащили наружу через носовые ходы", - рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области.

При традиционной методике после устранения такого объемного (54 квадратных миллиметра) новообразования на лице, с большой долей вероятности, остались бы шрамы. Применение эндоскопических технологий позволяет обойтись без внешнего травматического воздействия.

Операция длилась несколько часов. Уже на восьмой день после нее пациента выписали - сейчас он чувствует себя нормально, продолжает учиться в выпускном классе.

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