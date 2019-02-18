Организовать в Екатеринбурге перевозку учащихся на школьных автобусах предложил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По мнению омбудсмена, это позволит решить проблему переполненных классов и обеспечить безопасность ребятишек в дороге.

Специальные школьные автобусы ездят во многих странах. Но на Урале эту идею породила не стратегия развития образования, а скандал с записью детей в первый класс. Так, в Екатеринбурге сайт Госуслуг, через который шло оформление документов, рухнул в первые же минуты записи: не выдержал количества заявок от родителей, желавших устроить ребенка в нужную школу. И что любопытно: чаще всего - не в какую-то престижную, а в ту, что рядом с домом. Онлайн-проблемы привели к хаосу. Чиновники составляли то одни списки очередности, то другие. В конце концов объявили: дети всех, кто подал заявления, пойдут в выбранную ими школу.

И тут за голову схватились учителя. К примеру, в школе № 181, единственной на новый микрорайон, планировали набрать 160 первоклассников, а поступило 400 заявлений. Теперь будет сформировано 10 классов по 40 человек. В школе № 23 вместо 450 детей наберут 630: 21 первый класс! Понятно, что перспектива обучения ребенка в "резиновой школе", пусть и рядом с домом, родителей тоже не обрадовала. За подобными "уплотнениями" - проблемы с организацией школьного питания, теснота. Сотни возмущенных уральцев направили жалобы в прокуратуру и к детскому омбудсмену.

В администрации города предложение организовать бесплатную перевозку учеников на школьных автобусах в менее загруженные учебные заведения приняли без особого энтузиазма. "Услуга очень дорогостоящая: необходимы автобусы, оснащенные в соответствии с особыми требованиями. Кроме того, с нынешнего года для нее необходимо лицензирование", - пояснили в департаменте образования. Там уверены: пока внедряется ноу-хау, в проблемных микрорайонах уже успеют построить новые школы и скандалов из-за места за партой не будет.