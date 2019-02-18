В Екатеринбурге ребенок получил травму головы в батутном парке

Правоохранительные органы проводят проверку по факту несчастного случая в екатеринбургском батутном парке. Накануне днем в развлекательном центре на улице Щербакова получил серьезную травму пятилетний ребенок.

По информации Свердловской областной прокуратуры, мальчик пришел на аттракцион в составе группы подростков и, находясь в батутной зоне, прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком. Мальчик был госпитализирован, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести.

"Прокуратура проверит документы о безопасности использования оборудования парка. А также - присутствие в батутной зоне инструкторов", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).